Infrangere la scor pentru Luceafarul

Dupa 0-5 in etapa a 15-a din Liga 3 in decembrie 2021, Luceafarul Oradea a suferit o noua infrangere in compania Somesului Dej. Echipa care ocupa locul 3 in Seria 10 s-a impus sambata cu 6-0 (3-0) in jocul de pregatire cu "luceferii", desfasurat pe terenul sintetic de la Baza Tineretului din Oradea.In absenta principalilor marcatori Stefan Visic si Stephane Ferhaoui (accidentati), golurile dejenilor au fost marcate de Ionut Dobrea, Raul Cristea (3) si Raul Vitan (2).Pentru Luceafarul au ... citeste toata stirea