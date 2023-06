Dupa un ping-pong de la o comisie la alta, dupa ce numele tuturor celor care au avut curajul sa reclame ce s-a intamplat la Colegiul Economic "Partenie Cosma" i-au fost servite in scris directorului Negrean, Inspectoratul Scolar al judetului Bihor l-a sanctionat cu doar 15% din salariu, pe 6 luni.Legile sunt facute de ei ca sa-i apere si sa-i protejeze pe ei, dar si pe cei pe care-i pun, tot ei, in functii. Cam asta ar putea fi concluzia telenovelei care s-a intins pe aproape doua luni in ... citeste toata stirea