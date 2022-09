Inspectorii ONU - Integritatea centralei nucleare de la Zaporojie a fost afectata

Seful organismului de supraveghere nucelara al ONU a declarat ca integritatea fizica a centralei nucleare de la Zaporojie din Ucraina, ocupata de Rusia, a fost afectata in repetate randuri si ca este ingrijorat de situatia de acolo, scrie Reuters.Seful AIEA, Rafael Grossi, a vorbit dupa ce a petrecut joi cateva ore in centrala, infruntand focuri de arma despre care a spus ca s-au apropiat "in mod incomod". El si echipa sa de experti ONU se vor intoarce vineri pentru a evalua pagubele ... citeste toata stirea