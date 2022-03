Intalnire ruso-ucraineana in Antalya, fara rezultat - Bombardamentele au continuat in Ucraina

Ministrul ucrainean de Externe, Dmytro Kuleba, a declarat joi, in contextul intalnirii cu omologul sau rus, Serghei Lavrov, ca nu s-au inregistrat progrese in sensul incetarii confruntarilor militare in Ucraina, precizand insa ca negocierile vor continua. Bombardamentele au continuat in Ucraina, o matrenitate din Mariupol a fost distrusa."Am evocat problema unui acord de incetare a focului, dar nu am inregistrat deloc progrese in acest sens. Cu toate acestea, am decis sa continuam negocierile ... citeste toata stirea