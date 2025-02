Intalnirea de la Istanbul, stabilita dupa vizita lui Lavrov la Ankara - Noi negocieri intre diplomatii rusi si americani

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a anuntat o noua runda de negocieri pentru incetarea razboiului in Ucraina, care va avea loc azi, la Istanbul. Intalnirea diplomatica ruso-americana a fost stabilita in urma recentei vizite a lui Lavrov la Ankara.Dupa discutiile initiale pentru incetarea focului in Ucraina, care au avut loc in Arabia Saudita, la mijlocul lui februarie, diplomatii rusi si cei americani se vor reuni azi, pe teritoriul Turciei, la Istanbul, a anuntat ministrul rus de ... citește toată știrea