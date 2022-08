International School of Oradea - Prima scoala din Romania care utilizeaza platforma Century

International School of Oradea (ISO) a inceput din acest an sa utilizeze platforma Century, bazata pe folosirea Inteligentei Artificiale, in procesul educational.In acest an, 2022, ISO celebreaza 5 ani de la infiintare."Suntem bucurosi sa fim prima scoala din Romania care utilizeaza platforma Century in procesul de predare si invatare. Este o platforma care se bazeaza pe utilizarea inteligentei artificiale pentru scoli, colegii si universitati din intreaga lume. Ea foloseste inteligenta ... citeste toata stirea