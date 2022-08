International School of Oradea - Scoala de vara

In jur de 100 de copii au participat, in perioada 27 iunie - 22 iulie, la o noua editie a Summer School organizata de International School of Oradea (ISO). Copiii au exersat limba engleza prin activitati interactive si distractive, menite sa le dezvolte creativitatea si curiozitatea.10 dintre profesorii scolii le-au fost alaturi copiilor in aventura de cunoastere. Fiecare saptamana a avut o tematica in jurul careia s-au desfasurat toate activitatile. Prima saptamana a fost despre ... citeste toata stirea