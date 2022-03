INTERVIU | Muzicianul AG Weinberger: "Daca esti sincer, ai carisma si esti serios, publicul te va onora cu increderea lui"

AG Weinberger revine in orasul natal cu un eveniment muzical care nu va fi ratat, cu siguranta, de pasionatii de blues si jazz.Se vor putea asculta si piese de pe cel mai recent album al sau, "Reborn", foarte bine primit pe plan international. In anul 2019 Reborn a stat 36 de saptamani in Top20 la RootsMusicReport din Statele Unite ale Americii. In Romania, albumul a primit titlul de "Albumul anului" in cadrul Galei Premiilor de Jazz - Premiile Muzza 2019.In concertul de la Oradea, AG ... citeste toata stirea