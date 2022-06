Introduceau droguri in inchisori ascunse in scrisori. Perchezitii la mai multe penitenciare din tara, inclusiv la Oradea

O adevarata retea functiona cu sprijinul unor persoane aflate in sistemul penitenciar, care "portionau" asa zisele scrisori si le vindeau detinutilor. Opt persoane au fost retinute de procurorii DIICOT in urma perchezitiilor, potrivitOamenii legii au facut 27 de perchezitii domiciliare si 10 perchezitii in penitenciare, intr-un dosar de trafic de droguri, inclusiv la Penitenciarul Oradea.Perchezitiile domiciliare au avut loc in judetele Prahova, Dambovita si Braila si in municipiile Bacau, ... citeste toata stirea