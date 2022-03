Invazia Rusiei in Ucraina, ultimele informatii pe scurt

Mariupol, unde locuiau candva peste 450.000 de oameni, a fost "redus la cenusa", a declarat presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, in timp ce noi imagini arata ca fortele ruse s-au masat in jurul orasului portuar din sud. Oficialii ucraineni au respins luni un termen limita impus de Rusia pentru a preda orasul.Un tabloid rusesc a publicat, apoi a retras ulterior, un raport potrivit caruia Ministerul rus al Apararii ar fi inregistrat moartea a aproape 10.000 de militari in timpul invaziei. ... citeste toata stirea