Deputatul PSD de Bihor Ioan Mang a transmis ca actuala coalitie PSD-PNL-UDMR a reusit sa "stabilizeze lucrurile, sa evite crize si am reusit sa avem performanta in anumite domenii, intr-o perioada cu numeroase probleme la nivel regional si international"."N-a fost usor, dar am reusit si pentru ca majoritatea oamenilor au avut incredere ca facem ceea ce trebuie", a scris parlamentarul pe pagina de Facebook. Mang a criticat alianta de "dreapta" (n.red. - PNL-USR-UDMR) care a fost la guvernare, ... citeste toata stirea