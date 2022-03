Ioana Mihaila: Ridicarea brusca a tuturor restrictiilor, o masura fara cap

Ioana Mihaila critica ridicarea brusca a tuturor restrictiilor legate de pandemie."Pe de o parte, inteleg ca populatia e obosita, inteleg ca exista anumite sectoare care au avut de suferit in tot acest timp, ma refer mai ales la sectorul HORECA si ca trebuie sa relaxam o parte din restrictii", declara la RFI Ioana MIhaila.Ea sustine ca unele restrictii puteau fi relaxate deja, de exemplu purtarea mastii in exterior"Renuntarea la purtarea mastii in exterior nu ar fi presupus un risc ... citeste toata stirea