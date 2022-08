Ipoteza soc in cazul unui accident de pe DN79. Un sofer ar fi intrat intentionat cu masina sub un TIR

Un impact frontal produs pe 12 iulie, intre un Audi si un TIR, pe DN79, in judetul Bihor, soldat cu moartea unei tinere de 25 ani, a intrat in atentia procurorilor care au indicii ca soferul bolidului l-ar fi provocat deliberat, astfel ca au deschis un dosar pentru omor. Accidentul rutier s-a produs pe DN79, in localitatea bihoreana Nojorid, cu putin inaintea de ora 22.00, unde un Audi a patruns pe contrasens, izbind cu viteza un TIR care circula regulamentar spre Oradea. In urma impactului ... citeste toata stirea