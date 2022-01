Isi construieste cariera in Ungaria

O tanara handbalista din orasul Valea lui Mihai isi construieste o cariera frumoasa in Ungaria. Din toamna anului 2019, talentata Patricia Fele activeaza la Academia Debrecen VSC si se numara printre handbalistele apreciate. "Noi ne-am fi dorit sa isi continue cariera in Oradea, dar nu am gasit conditii de performanta cum sunt la Debrecen. A participat la o selectie, a fost remarcata si acceptata. La inceput a fost mai greu, dar s-a acomodat, joaca bine si este foarte apreciata de colege si ... citeste toata stirea