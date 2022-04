ISU Bihor: 1 mai sa fie relaxant, nu riscant!

Conform traditiei din Romania, oamenii aleg sa sarbatoreasca ziua de 1 Mai desfasurand diverse activitati recreative in mijlocul naturii, "la iarba verde", utilizand surse de foc in spatii deschise. Pompierii militari bihoreni transmit ca sunt pregatiti sa intervina in orice moment pentru acordarea primului ajutor calificat, pentru stingerea incendiilor si salvarea persoanelor.Pompierii spera ca de 1 mai sa nu se produca evenimente nedorite, indemnand cetatenii sa fie atenti la unele ... citeste toata stirea