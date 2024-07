ISU "Crisana" decorat de Presedintele Romaniei - Moment istoric la Oradea

Personalul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Crisana" al judetului Bihor a trait sambata, 6 iulie, un moment de o insemnatate istorica deosebita: ceremonia de decorare - prin Decret al Presedintelui Romaniei, Klaus-Werner Iohannis, a Drapelului de lupta al unitatii, cu Ordinul "Barbatie si Credinta" in grad de Cavaler, cu insemn pentru militari.Ceremonia a avut loc in Piata Mihai Viteazul din Oradea, la ora 10.00, in fata Catedralei Episcopale "Invierea Domnului" din Oradea si s-a ... citește toată știrea