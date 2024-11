Iulia Navalnaia spune ca opozitia nu are niciun "plan" de incheiere a regimului Putin - Intr-o zi, va cadea

Opozanta rusa Iulia Navalnaia, care organizeaza duminica la Berlin o manifestatie impotriva razboiului in Ucraina, a recunoscut miercuri ca nu are niciun plan imediat pentru a pune capat regimului lui Vladimir Putin, dar crede totusi in caderea acestuia, potrivit France Presse.Opozitia rusa, plecata in exil din cauza represiunilor din Rusia si fragilizata de conflicte interne, a pierdut in februarie 2024 una din figurile sale emblematice: carismaticul militant anticoruptie Aleksei Navalnii, ... citește toată știrea