Jaf la o benzinarie din Oradea. Un hot cu masca a intrat cu o arma in mana si a fugit cu 2 sticle de vin

Un barbat care a jefuit o benzinarie OMV Petrom din Oradea este cautat de politisti. Acesta purta o masca chirurgicala si a plecat cu doua sticle de vin. Benzinaria calcata de hot se afla pe Calea Clujului din Oradea, iar incidentul s-a produs luni, 13 iunie, in jurul orei 1 noaptea.Hotul a luat doua sticle de vin in valoare de 70 lei si a trecut pe langa casier tinand in mana un pistol despre care inca nu se stie daca a fost o arma de foc sau de jucarie. Imediat dupa plecarea barbatului, ... citeste toata stirea