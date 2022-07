Japonia. Mii de persoane la funeraliile fostului premier asasinat - Omagiu adus lui Shinzo Abe

Mii de persoane au iesit marti in strada sa se reculeaga la trecerea cortegiului funerar al lui Shinzo Abe, care a circulat prin fata locurilor simbolice din Tokyo, dupa funeraliile private ale fostului premier nipon, asasinat vinerea trecuta, relateaza France Presse.Ceremonia inhumarii a avut loc la inceputul dupa-amiezii la templul budist Zojoji, in centrul capitalei nipone, in prezenta unui numar restrans de persoane, intre care vaduva lui Shinzo Abe, Akie, premierul in exercitiu Fumio ... citeste toata stirea