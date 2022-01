Joe Biden: "Vom creste prezenta militara in Polonia si Romania"

"Vom creste prezenta militara in Polonia si Romania, pentru ca avem o obligatie sacra in termenii Articolului 5, de a apara aceste state. Ele sunt parte a NATO. Nu avem aceasta obligatie fata de Ucraina, desi suntem foarte ingrijorati de ce se intampla in Ucraina", a declarat presedintele Biden, intrebat in legatura cu o eventuala invadare a Ucrainei de catre trupele rusesti, dar si cu solicitarile partii ruse vizand mentinerea unei sfere de influenta care implica retragerea trupelor americane ... citeste toata stirea