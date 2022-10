Joi, 13 octombrie - Porti deschise la orga Catedralei

Episcopia Romano-Catolica de Oradea organizeaza joi, 13 octombrie, "Ziua portilor deschise" la orga Catedralei Romano-Catolice din Oradea.Orga mare a Catedralei Romano-Catolice din Oradea, construita in secolul al XVIII-lea, extinsa apoi de Sandor Orszagh la sfarsitul secolului al XIX-lea, se afla in curs de renovare, cu sprijinul fondurilor Uniunii Europene Interreg V, in cadrul proiectului RoHu398. Proiectul are ca scop dezvoltarea resurselor umane turistice si culturale ale regiunii, ... citeste toata stirea