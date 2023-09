Filarmonica de Stat Oradea invita publicul meloman la concertul intitulat "Virtuozitate si emotie", care va avea loc joi, 28 septembrie, de la ora 19.00, in sala de concerte "Enescu - Bartok".Evenimentul ii va avea in prim-plan pe dirijorul Cezar Verlan si clarinetistul Emil Visenescu."Atat virtuozitatea, cat si emotia se regasesc in fiecare lucrare a compozitorului Wolfgang Amadeus Mozart. Insa, pornind de la acestea, muzica sa da nastere unei multitudini de sentimente, impulsuri, imagini, ... citeste toata stirea