Jucatorul lunii aprilie la Pisa! Puscas continua lupta pentru promovarea in Serie A

Bihoreanul George Puscas a fost ales jucatorul lunii aprilie de catre suporterii echipei Pisa Sporting Club. Nascut in 8 aprilie 1996, atacantul a marcat 4 goluri in aprilie 2022 pentru Pisa.Fostul atacant al FC Bihor si CF Liberty a marcat un gol si in ultima etapa din Serie B, cand Pisa a invins-o cu 2-1 pe Frosinone in deplasare.Astfel, George Puscas a ajuns la 8 goluri marcate in 18 partide pentru Pisa, fiind principalul marcator al echipei italiene care continua lupta pentru promovarea ... citeste toata stirea