Judecatorii din Bulgaria au decis extradarea Elenei Udrea in Romania

Judecatorii din Bulgaria au decis marti ca Elena Udrea poate fi extradata, potrivit Antena 3.Fostul ministru roman poate ataca decizia in termen de cinci zile, iar contestatia se va judeca la Curtea de Apel din Sofia.In cursul saptamanii trecute, Curtea de Apel din Sofia a decis ca Elena Udrea sa ramana in arest preventiv in Bulgaria pana se va lua o decizie in procesul privind extradarea.Fostul ministru a incercat atunci sa ii convinga pe magistratii bulgari sa o lase in arest la