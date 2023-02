Judetul Bihor in topul turistic pe 2022. Vezi pe ce loc suntem si care sunt atuurile bihorenilor

Judetul Bihor se mentine in topul turistic, in primele cinci locuri la nivel national, de cativa ani. In acest top se regasesc Bucurestiul, capitala tarii, Constanta cu statiunile de pe litoralul romanesc, Brasovul cu statiunile sale montane si Clujul, unul dintre cele mai mari orase studentesti si centre de tehnologie.Bihorul are un cuvant de spus in domeniul turistic prin cea mai mare statiune balneara din Romania - Baile Felix, prin monumentele istorice si culturale ale Oradiei, tot mai ... citeste toata stirea