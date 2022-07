Judetul unde arde pamantul. Resursele de apa din rauri si baraje s-au injumatatit, iar fantanile au secat

Situatie alarmanta in judetul Bihor, unde intr-o singura luna resursele de apa din bazinul hidrografic Crisuri s-au injumatatit, apele freatice au coborat, iar barajele sunt aproape goale. In comuna bihoreana Lugasu de Jos, primarul Sorban Levente a decis sa sisteze furnizarea apei in toata localitatea pe timp de noapte, primarul din Sarbi, Gavril Herman, a oprit furnizarea de apa din retea intre orele 23.00 si 5.00 in doua sate, iar edilul din Pomezeu, Ioan Sora, a anuntat ca suspenda ... citeste toata stirea