K.Iohannis: "Am hotarat sa nu mai prelungim starea de alerta, dincolo de 8 martie"

El a spus ca "epidemia de COVID-19 se afla pe o panta accelerat-descendenta la noi in tara, iar valul 5 este aproape de a se incheia"."Epidemia de COVID-19 se afla pe o panta accelerat descendenta la noi in tara, iar valul 5 este aproape de a se incheia. Este momentul, deci sa luam noi decizii legate de gestionarea acestei situatii, decizii cu un impact major pentru viitor. Am convocat astazi o sedinta de evaluare cu toti responsabilii din domeniu, in urma careia am hotarat sa nu mai ... citeste toata stirea