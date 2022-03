Kia EV6 desemnata "Masina anului 2022 in Europa!" Descopera gama Kia la Oradea!

Modelul Kia EV6 a fost initial selectat pentru a fi luat in considerare pentru premiul de top, alaturi de peste saizeci de modele care au fost lansate in 2021. In noiembrie, juriul COTY a redus aceasta lista lunga la o lista scurta formata din sapte modele, dintre care sase erau automobile electrice (EV), demonstrand si mai mult importanta tot mai mare a acestora pentru consumatori pe masura ce societatea face tranzitia catre un nou viitor in mobilitate.Frank Janssen, Presedintele Juriului ... citeste toata stirea