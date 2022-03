Klaus Iohannis: Dependenta Uniunii Europene de gazul rusesc trebuie terminata

"Ne aflam intr-o situatie fara precedent generata de agresiune armata, nejustificata, ilegala si neprovocat a Federatiei Ruse impotriva Ucrainei, in care nu numai securitatea Ucrainei, dar si cea transatlantica este puternic amenintata. Vreau sa folosesc aceasta ocazie pentru a lauda inca o data curajul poporului ucrainean care lupta pentru libertate si rezista sub tirurile ucigase ale unui invadator. Am discutat in acest sens intensificarea sprijinului, mai ales umanitar catre Ucraina. Vrea ... citeste toata stirea