La 1 an de la incident, mirele si-a dat in judecata prietenii care l-au scapat din brate la nunta

Nunta a avut loc in 19 septembrie 2021 in Baile Felix. Ceea ce trebuia sa fie o seara de petrecere si voie buna s-a terminat brusc, la nici o ora de la incepere. Aflat pe ringul de dans, Liviu a fost luat pe sus de patru prieteni, care au decis ad-hoc sa-l arunce in aer. Prima aruncare s-a terminat cu bine, insa dupa a doua nu au reusit sa-l mai prinda, iar mirele a ajuns de pe ring direct pe patul de spital.La cateva zile de la incident a fost transportat in Germania, deoarece el lucreaza de ... citeste toata stirea