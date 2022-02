La 20 de ani dupa ce a fost abandonat langa spital, un oradean isi cauta familia

Emanuel a facut apel la comunitatea "The never forgotten Romanian children - Copiii niciodata uitati ai Romaniei", prin intermediul careia multi oameni au reusit sa-si regaseasca familia."VA SALUT OAMENI MINUNAEsI!De cate ori mi-e dor de mamaDe atatea ori mi-aduc aminteCaci este atat de fain, sa fii copilSi atat de greu... fara d'un parinte!Ma numesc EMANUEL BERCENI, si sunt nascut la data de 1.10.2002 in ORADEA. Sunt aici in cautarea originilor mele, parintilor mei, fratilor, rudelor ... citeste toata stirea