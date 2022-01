La Biblioteca Virtuala Elit din Oradea - A stralucit "Luceafarul"

O initiativa laudabila, care s-a ridicat la un inalt nivel de venerare a "Luceafarului" literaturii nationale, a avut loc, recent, la Biblioteca Virtuala Elit, in prezenta mai multor cititori si abonati, fideli acestei biblioteci."Poetul nepereche" le-a dat posibilitatea bibliotecarilor sa scoata in evidenta volumele de poezii eminesciene printr-o expozitie de carti, multe exemplare iesite de sub lumina tiparului la diferite edituri oferind o paleta larga de publicatii, pentru a cunoaste si a ... citeste toata stirea