La Colegiul National "Samuil Vulcan" Beius - Revedere dupa 60 de ani

Absolventii promotiei 1964 - seria 136 a Liceului "Samuil Vulcan" Beius, azi Colegiu National, au avut intalnirea de 60 de ani."Saizeci de aduceri aminte si de reveniri./ Sa ne bucuram cat inca suntem in viata,/ Fiindca dup-o tinerete agitata,/ Si-o batranete ingreunata,/ Esarana ne va avea pe toti."Generatiile care au absolvit Liceul Teoretic "Samuil Vulcan" Beius continua seriile intalnirilor absolventilor, in semn de omagiu adus contributiei dascalilor la formarea lor pentru viata, in ... citește toată știrea