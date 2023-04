S-au bucurat enorm cand Eva a aparut in viata lor, insa la doar un anisor micuta a fost diagnosticata cu Rabdomiosarcom, un tip rar de cancer care se formeaza in tesuturile moi.Intr-o dimineata, Mihaela, mama Evei, a observat ca nasul mic al Evei a devenit asimetric."Nara stanga ii era umflata si mult mai mare decat cea dreapta. La inceput, am crezut ca nu e grav. Am crezut ca va trece. Dar apoi, nara ei a crescut si mai mult. Nu am mai asteptat si am dus-o pe Eva la spital, unde am fost ... citeste toata stirea