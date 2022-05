Pe langa lipsurile materiale cu care se confunta copiii de la sate, in ultimii doi ani elevii au mai avut un obstacol de infruntat: scoala de la distanta, cu fise de lucru impartite de cadrele didactice din poarta in poarta sau scoala in mediul online.73% dintre profesorii din mediul rural spun ca a scazut calitatea educatiei in ... citeste toata stirea