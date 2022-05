La Liceul "Don Orione" - A inceput saptamana reactiilor sanatoase

Liceul "Don Orione" dedica o intreaga saptamana reactiilor sanatoase, organizand, in perioada 9-13 mai, un set de activitati si ateliere de lucru cu scopul de a educa atitudinea adolescentilor in situatii de criza/stres major."Saptamana reactiilor sanatoase" se deruleaza in cadrul proiectul Erasmus+ "Scoala ca motor al schimbarii in comunitate", proiect care se afla in al doilea an de activitate. Aparitia razboiului armat din Ucraina s-a dovedit a avea un impact major asupra copiilor si ... citeste toata stirea