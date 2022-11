La Liceul "Don Orione" - Concurs cu roboti construiti de copii

La initiativa directorului Alexandru Stoica, zece echipe de elevi ai Liceului "Don Orione" au concurat miercuri, 16 noiembrie, la proba "linefollower" cu robotii construiti de ei in activitatile extrascolare, coordonate de profesoarele Bianca Simon si Liliana Lobontiu.Emotiile au fost mari, intrucat concursul a fost integrat activitatilor asumate de proiectul Erasmus +, "Increase VET quality and attractiveness through 3D printing and robotics for a better insertion to labor market", coordonat ... citeste toata stirea