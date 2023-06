Elevii si profesorii de la Liceul Teoretic "Aurel Lazar" au desfasurat, saptamana trecuta, o activitate antrenanta, in cadrul Wellbeing Day.Evenimentul a avut loc pe 8 iunie in curtea Liceului Teoretic "Aurel Lazar". "Astazi a fost o zi wellbeing - o zi in care elevii si profesorii au fost incurajati sa se concentreze asupra lor insisi. Este vorba de libertatea de a se concentra pe activitati care promoveaza un echilibru mai sanatos intre scoala si viata personala si care imbunatatesc starea ... citeste toata stirea