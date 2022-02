La mai mare! Mai multe strazi ale Oradiei vor fi largite, ca sa suporte dezvoltarea orasului

Astazi o zona nebagata in seama, perimetrul delimitat de strada Fagarasului, Biblioteca Judeteana, Liceul cu Program Sportiv si Inspectoratul de Munca va deveni una dintre zonele cautate ale orasului.Pe langa stadionul pe care Primaria il va ridica aici, Consiliul Judetean va construi un Centru Cultural multifunctional, asa ca si strazile din zona trebuie adaptate. La fel cum se intampla si in Iosia, unde municipalitatea a anuntat deja schimbari in trama stradala.Schimbarea la fataPe ... citeste toata stirea