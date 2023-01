La multi ani, Oradea! Revelion in Piata Unirii

Desi oferta chefului municipal oradean a fost mai degraba modesta, mii de oradeni au ales sa petreaca miezul noptii de 1 ianuarie 2023 in strada, in Piata Unirii. Conform traditiei, parcarile s-au umplut, iar pe strazile adiacente s-a parcat din greu, regulamentar sau nu.Oamenii si-au adus de acasa sticlele de sampanie si au ciocnit in cinstea anului noi, urandu-si sanatate si fericire. Focurile de artificii au mereu darul de a entuziasma publicul, iar ... citeste toata stirea