La un pas de tragedie: Salteaua pe care dormea a fost cuprinsa de flacari dupa ce a adormit cu tigara aprinsa

Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Crisana" al judetului Bihor a fost sesizat in jurul orie 01:10, iar la fata locului s-au deplasat in cel mai scurt timp, echipajele de pompieri ale Garzii de Interventie 1 Mai."La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta in baia apartamentului, intrucat barbatul, trezindu-se, a apucat sa duca salteaua din camera de zi in baie, cu intentia de a stinge flacarile, insa nu a reusit si s-a autoevacuat, la fel ca alte patru persoane ... citeste toata stirea