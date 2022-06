La Universitatea din Oradea - A fost inaugurat parcul memorial al arhitectilor Vago

Campusul universitatii oradene a gazduit vineri, 10 iunie, unul dintre evenimentele dedicate Zilelor Art Nouveau in Oradea, editia 2022, inaugurarea unui mic parc memorial dedicat operei arhitectilor oradeni Vago Jozsef si Vago Laszlo.Acum un an, in prezenta rectorului Universitatii din Oradea, prof. univ. dr. habil. Constantin Bungau, era lansat proiectul amenajarii, in campus, a unui colt dedicat salvarii unei parti din opera arhitectilor oradeni Vago Jozsef si Vago Laszlo. Vineri, 10 iunie, ... citeste toata stirea