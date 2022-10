La Universitatea din Oradea - Conferinta Jean-Jacques Wunenburger

Universitatea din Oradea va gazdui luni, 24 octombrie, conferinta lui Jean-Jacques Wunenburger profesor de filosofie generala la Universitatea "Jean Moulin" din Lyon si director al Centrului de cercetare a imaginarului si a rationalitatii "Gaston Bachelard" din Dijon.Conferinta cu titlul "L'imaginaire et le numerique" va avea loc in Sala de Conferinte a Universitatii din Oradea, de la ora 11.00. Evenimentul va fi moderat de conf. univ. dr. habil. Sorin Borza, in ... citeste toata stirea