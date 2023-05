La propunerea Ministerului Dezvoltarii, Guvernul a aprobat, in sedinta de vineri, 26 mai, construirea unui camin studentesc in cadrul Universitatii din Oradea."Nevoia de locuri in caminele studentesti este mare, doar doua treimi din cei care cer locuri la camin pot primi cazare. In cadrul Universitatii din Oradea invata 15.500 de studenti, dintre care peste 10.400 sunt din afara localitatii si peste 5.000 sunt din afara judetului. In prezent, universitatea detine 354 de camere functionale in ... citeste toata stirea