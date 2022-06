Lectii de business american pentru oradeni

Antreprenorii oradeni au aflat cum pot folosi expertiza business-ului american in Romania. Informatiile au fost oferite in cadrul unui eveniment organizat de Ziarul Financiar impreuna cu First Bank, marti, 21 iunie 2022, la Dacardi Events Oradea.Prin aceasta conferinta, ZF a reunit la aceeasi masa experti bancari de la First Bank, companii cu renume din Romania, ambasada SUA - sectia comerciala si reprezentanti ai Guvernului, pentru a discuta pe marginea acestei teme si a prezenta posibile ... citeste toata stirea