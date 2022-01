Legumele, fructele si cerealele ar putea suferi noi scumpiri, datorita crizei ingrasamintelor chimice

Stocurile de ingrasaminte artificiale sunt atat de reduse cantitativ la nivel mondial incat ca s-ar putea ajunge la scumpirea acestora.Organizatia pentru Alimentatie si Agricultura a Natiunilor Unite avertizeaza o "productie alimentara semnificativ redusa pentru anul 2022". Ne putem astepta la o crestere a preturilor alimentelor in acest an, relateaza ."Din cauza ofertei limitate si a costurilor ridicate ale ingrasamintelor artificiale, in 2022 vom avea mai putin ingrasamant decat inainte", ... citeste toata stirea