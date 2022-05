"Leii" au devorat "cainii rosii". CSM CSU Oradea s-a calificat in semifinale

Echipa noastra a facut o demonstratie de forta in partida a treia a seriei cu Dinamo, contand pentru sferturile de finala ale turneului play off. In urma acestei victorii, CSM CSU Oradea s-a calificat in semifinale, unde va da piept cu CSO Voluntari.Disputat intr-o atmosfera superba, meciul a fost fara istoric. Oradenii s-au desprins inca din start, practicand un joc foarte exact. Dupa un avantaj de 10 puncte la finele primului sfert, ecartul a crescut, scorul la pauza mare fiind 38-23. ... citeste toata stirea