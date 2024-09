"Let's Do It, Romania!" - Un proiect drag beiusenilor

Zeci de mii de bihoreni de toate varstele s-au numarat printre voluntarii din cadrul editiei 2024 a campaniei "Let's Do It, Romania!", iar beiusenii au contribuit, si de aceasta data, la locul fruntas pe care judetul nostru il ocupa la nivel national.In acest an, proiectul de voluntariat organizat in colaborare cu Asociatia "Let's Do It, Romania!" si intitulat Ziua de Curatenie Nationala 2024 s-a derulat sub sloganul "Curatenie in toata tara, intr-o singura zi!", 21 septembrie fiind aleasa in ... citește toată știrea