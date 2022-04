Liceenii sunt invitati sa se inscrie la o scoala de vara a Facultatii de Stiinte Economice din Oradea

Cea mai cautata scoala de vara a Universitatii din Oradea va avea o noua editie, cu participare fizica.Liceenii din Bihor interesati de oferta educationala a Facultatii de Stiinte Economice sunt invitati sa aplice la ORADESS (Oradea Economic Summer School), un program de doua saptamani, in luna iulie, in care vor fi cazati in campusul universitar si vor participa la cursuri si diferite activitati.Potrivit unui comunicat al Universitatii, ORADESS se adreseaza elevilor din clasele a X-a sau a ... citeste toata stirea