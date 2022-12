Liceul "Don Orione" din Oradea - Propunere de curriculum pentru Robotica

Liceul "Don Orione" a coordonat, in perioada 2020-2022, proiectul Erasmus+ "Cresterea calitatii si a atractivitatii invatamantului profesional prin robotica si imprimare 3D pentru o mai buna insertie pe piata muncii / Increase VET quality and attractiveness through 3D printing and robotics for a better insertion to labor market".Proiectul a fost un Parteneriat Strategic european in care au fost implicate sase scoli cu profil tehnic-mecatronic: Liceul "Don Orione" Oradea, Romania (coordonator); ... citeste toata stirea